Inzaghi: «Segnali e numeri positivi, ma da allenatore io guardo altro»

Per Inzaghi seconda vittoria consecutiva in Serie A, il 2-0 con cui l’Inter ha battuto al Meazza la Salernitana stamattina. L’allenatore ha dato le sue sensazioni nel post partita a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi soddisfatto per quanto visto in Inter-Salernitana: «Abbiamo rischiato poco tenendola sempre in mano. Avevo chiesto concentrazione perché veniva tre giorni e mezzo dopo Barcellona, ma l’abbiamo gestita dal 1′ al 90′. Segnali positivi e numeri altrettanto, però quello che guardo io da allenatore è come la squadra è stata in campo, come si sono aiutati nelle difficoltà e come sono entrati i ragazzi. Segnali positivi ma dobbiamo continuare. Abbiamo giocatori esperti, giocatori un po’ più giovani e secondo me stanno facendo bene. In questo momento ho bisogno di tutti, oggi c’è stato anche il rientro di Joaquin Correa a dieci giorni dal Barcellona. Edin Dzeko e Lautaro Martinez potranno rifiatare anche loro. Serenità ritrovata? Assolutamente sì, i risultati sono quelli che portano la serenità e in questo momento stanno venendo. Ma non dobbiamo sederci, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo».