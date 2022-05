Inzaghi: «Secondo posto dispiace ma orgoglioso dell’Inter! Nuovi obiettivi»

Inzaghi dopo Inter-Sampdoria terminata sul punteggio di 3-0 per l’ultima a San Siro, innanzitutto si è complimentato con il Milan per la vittoria dello scudetto. Poi il tecnico piacentino si è detto comunque orgoglioso per la sua prima stagione disputata sulla panchina nerazzurra. Di seguito le sue parole su DAZN.

ORGOGLIO – Simone Inzaghi dopo Inter-Sampdoria 3-0, su DAZN ha parlato così: «L’applauso finale della curva è stato tutto molto bello, penso che vanno fatti i complimenti a questo gruppo perché ha fatto un’ottima stagione che poteva essere straordinaria con lo scudetto. Complimenti al Milan per la vittoria finale dopo una grande stagione. Sono orgoglioso di questo gruppo e di quello che ha fatto. Il Milan in più di noi è stato continuo in questo ultimo momento. Noi a febbraio abbiamo avuto tante partite e il doppio confronto con il Liverpool che ha influito. Ottantaquattro punti sono tanti, faccio un plauso ai miei ragazzi poi nei prossimi giorni a mente fredda analizzeremo le partite dove potevamo fare di più. Siamo l’Inter, abbiamo vinto due trofei ma in questo momento essere arrivati secondi ci dispiace. Chiaramente ti rimane l’amaro in bocca perché nelle ultime dieci ne abbiamo vinte nove, il percorso straordinario non è bastato e dovremmo lavorare per cercare di limare i due punti di distanza. Abbiamo fatto un percorso lungo e impegnativo, guardando dietro vedo i due trofei vinti davanti ai nostri tifosi e il percorso in UEFA Champions League contro Real Madrid e Liverpool che si sfideranno in finale. Faccio i complimenti a Stefano Pioli perché è stato un bellissimo duello, ci siamo scontrati quattro volte. Abbiamo giocato questo scudetto fino alla fine, sono stati bravi e onore a loro».

IL FUTURO – Inzaghi è soddisfatto per la stagione appena disputata, ma adesso l’obiettivo sarà quello di migliorare la squadra: «Nei prossimi giorni ci incontreremo con il presidente Steven Zhang la società perché dobbiamo fare le cose fatte bene e migliorare questa squadra perché i tifosi meritano altre soddisfazioni. La più grossa soddisfazione è che a novembre o dicembre l’Inter avrebbe vinto lo scudetto, quando a luglio si diceva che al massimo sarebbe arrivata quarta».

MERCATO IN USCITA – Inzaghi conclude parlando di mercato, in particolare quello in uscita: «Preoccupato per altre cessioni? Non lo so, dovrò incontrarmi con la società. Normale che sono state tre perdite importanti a inizio stagione, considerando Hakimi e Lukaku, oltre che Christian Eriksen. Abbiamo lavorato tantissimo per essere ancora competitivi. L’augurio è di ripartire nel nuovo campionato nel migliore dei modi con un organico sempre più competitivo».