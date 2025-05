Inzaghi: «Se mi sento forte? Ho due fortune! Mio fratello è di parte»

Inzaghi è stato intercettato allo stadio Olimpico Grande Torino dove tra poco, alle ore 18 andrà in scena Torino-Inter, match della trentaseiesima giornata di campionato. Ecco le sue parole pre-partita, affidate a DAZN

FARE IL MASSIMO – Simone Inzaghi è intervenuto così prima di Torino-Inter: «Sappiamo quello che abbiamo fatto martedì, è stato bello ed emozionante. Ora abbiamo qualche problematica, qualcuno rimasto ad Appiano, qualcuno che è qui ma non può fare l’intera partita. Sono sicuro che faremo un’ottima gara contro una squadra che non perde in casa da sette partite ed è molto organizzata. Se mi sento forte? Chiaramente ho la fortuna di avere una società forte e giocatori forti, siamo riusciti a fare questo percorso in questi quattro anni, un lavoro partito da lontano, e dobbiamo continuare. Ora c’è un campionato che non è più nelle nostre mani, mancano tre partite e cercheremo di fare il massimo. I complimenti di Pippo mio fratello? Bisogna fare i complimenti a lui perché ha fatto qualcosa di straordinario, ha fatto un grande lavoro insieme al suo staff, ai suoi giocatori e alla società ma non avevo alcun dubbio. Dice che sono il più forte d’Europa? Lui è di parte ma sono complimenti che ricevo volentieri e so che sono fatti con il cuore».