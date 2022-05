Inzaghi: «Scudetto? Tutto aperto! Ho vinto uno scudetto così e Juventus a Perugia!»

Inzaghi dopo Cagliari-Inter terminata sul punteggio di 1-3, ha parlato della lotta scudetto che si deciderà all’ultima giornata. Di seguito le sue parole su DAZN.

ALL’ULTIMA GIORNATA – Simone Inzaghi dopo Cagliari-Inter 1-3, su DAZN ha parlato così della lotta scudetto ancora viva: «Oggi bisognava fare una vittoria seria dopo la vittoria del Milan non era semplice. La squadra ha fatto una grandissima partita contro un avversario in casa problematico, non era scontato dato che mercoledì abbiamo giocato una finale in 120′. L’ultima giornata sarà tutto aperto, ci proveremo fino alla fine sapendo che siamo andati due volte in campo dopo le vittorie del Milan e vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine. Chance? Abbiamo bisogno di una nostra vittoria, ho vinto uno scudetto che ero due punti dietro e la Juventus perse a Perugia. Questa squadra lo ha dimostrato nelle coppe che non ha mollato di un centimetro. Che partita rigiocherei in questa stagione? Probabilmente l’andata con il Liverpool perché l’espulsione ci ha compromesso il percorso. Dico Liverpool perché dal 2020 ha perso una partita e l’ha persa contro l’Inter. Non potevo immaginare un’annata così e grazie a questa squadra che non ha mai mollato».

SU LAUTARO – Inzaghi si complimenta con l’attaccante argentino per la doppietta realizzata: «Negli ultimi due anni sta facendo tantissime cose straordinarie, quest’anno ha fatto il record di gol, glielo avevo detto. Lui è stato bravo perché anche nei periodi dove non riusciva a segnare si è sempre impegnato al massimo e ora si vedono i frutti».