Inzaghi: «Sconfitta Inter? Nulla mi sorprende. Preparazione differente»

Per l’Inter di Inzaghi prima sconfitta in queste amichevoli, con l’Al-Ittihad che si è imposto per 0-2 all’U-Power Stadium di Monza. Nel post partita, oltre a Darmian, ha parlato anche Inzaghi a Sport Mediaset.

LA SCONFITTA – Nulla di buono per l’Inter, che perde 0-2 contro l’Al-Ittihad a dieci giorni dall’esordio in Serie A contro il Genoa. Per Simone Inzaghi pochissime, per non dire zero, indicazioni positive e la sensazione che la squadra sia imballata per gli alti carichi di lavoro ad Appiano Gentile. Con in più un ulteriore problema, quello del quarto infortunio muscolare in neanche un mese: Stefan de Vrij, fermatosi nel recupero.

Inzaghi dà il suo giudizio su Inter-Al Ittihad

IL COMMENTO – Le parole di Inzaghi nel post partita di Inter-Al Ittihad 0-2: «Siamo partiti bene creando molto. Dopo il gol avremmo potuto sicuramente fare meglio ma abbiamo perso le distanze e un po’ di lucidità e soprattutto non abbiamo alzato il ritmo. Sappiamo che dobbiamo migliorare e sappiamo anche dove dobbiamo farlo. Nulla che mi sorprende in questo inizio di stagione: tutte amichevoli sono tappe di avvicinamento alla gara del 17 agosto a Genova. Quest’anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento».