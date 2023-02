Inzaghi: «Scelte in attacco? Facile parlare dopo. San Siro non al meglio»

Simone Inzaghi dopo Inter-Udinese 3-1, intervistato su DAZN ha analizzato la vittoria di San Siro con un occhio di riguardo alla sfida di Champions League contro il Porto.

VITTORIA IMPORTANTE – Simone Inzaghi dopo Inter-Udinese su DAZN: «I ragazzi stanno bene insieme e lavorano quotidianamente molto bene. Questa sera chi ha giocato titolare e chi è entrato mi ha dato grandissime risposte. L’attaccante contro il Porto? Spero di avere sempre più alternative possibili. Non dimentichiamo di aver giocato quattro mesi con tante defezioni, però abbiamo fatto ottime cose. Ora dobbiamo continuare con il rientro di Lukaku e Brozovic le rotazioni ci sono. Bisogna scegliere di volta in volta. Difficile lasciar fuori tutti gli attaccanti, ma questo è il compito dell’allenatore. Quando finiscono le partite è facile parlare con i se e con i ma. Per esperienza è difficile fare delle previsioni adesso riguardo chi giocherà, stasera abbiamo speso tanto. Calhanoglu con il ritorno di Brozovic può ricoprire tutti i ruoli, ha fatto cose straordinarie davanti la difesa, tre minuti prima del cambio oggi non sapevo chi togliere tra Brozovic e Mkhitaryan. Cerchiamo di portare al meglio tutti fino a giugno».

CAMPO NON AL MEGLIO – A Inzaghi viene fatta una domanda riguardo il campo di San Siro: «Giocando ogni tre giorni e mezzo non ci sono questi tempi perché anche l’anno scorso c’era stato questo problema ma si era trovato il problema. Lavorano tanto per darci il campo nelle migliori delle condizioni. Qualche problemino c’è, speriamo che con il bel tempo possa migliorare perché sia noi che il Milan ne abbiamo bisogno».