Inzaghi: «Ho sbagliato in occasione dell’espulsione. Inter nata per giocare!»

Simone Inzaghi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Udinese, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Il tecnico si è soffermato su vari temi, compreso quello del “nervosismo” nel finale del match.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è espresso al termine di Inter-Udinese, sfida vinta dalla sua compagine con il risultato di 2-1. L’allenatore nerazzurro ha posto l’accento sul valore di questo successo: «Nervosismo nel finale? Assolutamente sì, abbiamo rischiato di non vincere una partita nella quale abbiamo disputato un grandissimo primo tempo. Nella seconda frazione non abbiamo approcciato bene, dopo il gol di Solet abbiamo perso le distanze e smesso di giocare. Espulsione? Giusta, ho sbagliato. Mi ero arrabbiato per il fallo non fischiato a Correa, a volte l’adrenalina gioca brutti scherzi».

LE SOSTITUZIONI – Inzaghi ha poi proseguito: «Due cambi erano forzati, perché Frattesi e Arnautovic hanno chiesto di essere sostituiti a causa di una botta. De Vrij era in panchina per onor di firma, avevo 5 giocatori giusti per poter effettuare le sostituzioni».

Inzaghi su Inter-Udinese e il futuro

IL MATCH – Inzaghi ha aggiunto: «Negli ultimi minuti abbiamo perso lucidità e distanza, non riuscendo più a giocare. Ma nel primo tempo abbiamo giocato da grandissima squadra contro una compagine fisica. Nel calcio ci sono anche gli avversari, nella seconda frazione loro sono cresciuti. Noi siamo una squadra nata per giocare, se non siamo puliti tecnicamente andiamo incontro a delle difficoltà».

IL FUTURO – Inzaghi ha così concluso: «Mi sento apprezzato dalla società e dai tifosi, con i calciatori sto molto bene. Alla fine dell’anno vedremo il da farsi, ma c’è grande sintonia».