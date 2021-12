Inzaghi: «Sarebbe stato un grande piacere allenare Eriksen! Gara tosta»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

GARA TOSTA – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Salernitana-Inter: «Io penso che sia una partita non semplice, i ragazzi ne sono consapevoli. Affrontiamo un avversario che in casa ha fatto ottime partite, quindi bisognerà fare una partita importante per fare un risultato positivo. Al di là di mettere pressione agli altri, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Sappiamo cosa ci aspetta e quindi dovremo fare una gara tosta. Io penso che il nostro cammino è lungo e difficile, abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo affrontarne una alla volta. Ora abbiamo questi ultimi due sforzi, dobbiamo essere bravi ad affrontare una partita alla volta mentalmente. Quanto mi dispiace non aver allenato Christian Eriksen? Tantissimo, gli do un grandissimo abbraccio, purtroppo qui non poteva più giocare. Personalmente sarebbe stato un grande piacere allenarlo, non è capitato ma gli faccio un grande in bocca al lupo».