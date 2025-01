Inzaghi: «Sarà finale anticipata? Non direi! A Riad stiamo bene»

Inzaghi non vuole parlare di finale anticipata tra Inter e Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana a Riad. Al contempo, descrive l’ambiente saudita. Le sue parole dopo la conferenza stampa.

SFIDA DIVERSA – Simone Inzaghi dimentica il 4-0 di agosto e rispetta l’Atalanta. Ma non solo. Le parole del mister dell’Inter: «I precedenti non vanno in campo, sappiamo quello che vogliamo fare. Quest’anno ci siamo incontrati all’inizio e sarà tutta un’altra partita. Finale anticipata? Non direi, Milan e Juventus stanno facendo bene in Champions League. In campionato hanno qualche punto di ritardo, ma il campionato è ancora lunghissimo e potranno rientrare senza alcun problema».

OTTIMA ORGANIZZAZIONE – Ancora Inzaghi sull’ambiente di Riad: «Stiamo bene, ci siamo trovati bene, c’è un’ottima organizzazione. Siamo stati qui anche negli altri anni. Sappiamo che sarà una partita molto impegnativa per noi».