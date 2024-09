Inzaghi: «Sapevo che avremmo fatto bene! Una sola pecca oggi»

Inzaghi è intervenuto dopo il triplice fischio Udinese-Inter, anticipo delle ore 15 valevole per la sesta giornata di campionato andato in scena al Bluenergy Stadium e vinto dai nerazzurri. Di seguito la sua analisi post-match affidata a DAZN

SOLO COMOLIMENTI – Simone Inzaghi parla così dopo il fischio finale di Udinese-Inter: «Analizzo che i ragazzi sono stati fantastici, sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti perché siamo venuti qui su un campo difficile dove l’Udinese ha conquistato 10 punti. L’Inter è venuta qui e ha giocato un grandissimo primo tempo. L’unica pecca è stata non fare qualche gol in più. Poi abbiamo preso un gol su una respinta dove dovevamo pulire meglio l’area. Però non abbiamo perso concentrazione, abbiamo fatto un secondo tempo come il primo però in partite così per quanto creato dovevamo fare un gol in più. Sommer per larghi tratti non ha fatto una parata ma abbiamo preso due gol, chiaramente sono da rivedere».

OCCHI – Inzaghi prosegue parlando della reazione dopo la sconfitta con il Milan: «Gli occhi dei ragazzi parlavano chiaro prima della partita, gliel’ho detto anche stamattina che avremmo fatto una grande gara. Oggi non mi va di rimproverargli nulla, ottima vittoria. Veniamo da una settimana delicata, ma abbiamo lavorato bene e anche i tifosi hanno fatto la loro parte. Ovviamente devo fare gol, non devo essere 1-0 su quel cross da cui nasce l’1-1 perché abbiamo creato occasioni importanti e una squadra come la nostra deve chiudere la partita. La Serie A è difficile, abbiamo visto che tipo di campionato sta venendo fuori, quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare di capitalizzare tutto quello che creiamo. Non è semplice ma dobbiamo lavorarci».

PUNTI SU CUI LAVORARE – Inzaghi sa su cosa bisogna lavorare maggiormente: «I gol incassati? Quello è un motivo di crescita, anche oggi dovevamo cercare di non far crossare in prima battuta. In questo momento è così, quando creano qualcosa gli avversari ci fanno gol ed è lì che dobbiamo crescere e rivedere. Sarà qualcosa da analizzare, però i ragazzi per come si sono aiutati e come sono stati in campo sono molto soddisfatto. Ma ero convinto che la squadra avrebbe fatto una grande gara».

RINASCITA – Inzaghi, per finire, parla del ritorno al gol del capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez? Sappiamo cosa rappresenta per noi, non doveva abbattersi nemmeno prima perché lavorava nel migliore dei modi. Domenica ha avuto due occasioni che in altri momenti probabilmente avrebbe realizzato. Oggi è stato bravissimo, l’unica pecca forse è che quando ha fatto lo scavetto c’era Mkhitaryan che avrebbe potuto fare gol ma comunque sono contento per lui e per la squadra perché ho visto come hanno accusato la sconfitta. Ma dalle sconfitte ci si rialza ancora più forti. Dimarco mi ruba il posto in panchina? Non c’è alcun problema, aveva fatto 65 minuti ottimi, poi ho inserito Carlos Augusto. È una panchina molto attenta la nostra, voi vedete solo Dimarco ma tutti sono partecipi e tutti volevano questa vittoria».