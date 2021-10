Inzaghi: «Sapevamo di dover andare in vantaggio per semplificarla»

Inzaghi ha appena concluso l’intervista post partita con Inter TV dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi dopo Inter-Udinese: «Sapevamo dell’importanza della partita, siamo stati seri e lucidi. Non abbiamo rischiato nulla e dopo aver sbloccato il risultato tutto più semplice. Sapevamo che andando in vantaggio sarebbe stato tutto più semplice. Era una partita, e ne avevo parlato, dove bisognava essere lucidi nelle scelte. Il blocco basso degli avversari ti faceva mancare ordine, siamo stati bravi. Abbiamo due partite importantissime, la prima su un campo importante in un palcoscenico importantissimo contro un avversario che ci ha creato problemi».