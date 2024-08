Inzaghi avverte: «Rivali? Tutte rinforzate. L’Inter aumenterà l’impegno!»

Il weekend d’esordio in Serie A è ormai a un passo. Simone Inzaghi introduce la nuova stagione dell’Inter attraverso un’intervista, in cui tocca numerosi temi nerazzurri.

APPLICAZIONE – Simone Inzaghi spiega l’atteggiamento richiesto ai giocatori dell’Inter per approcciare al nuovo anno calcistico: «Sappiamo le responsabilità che avremo quest’anno. È stata una stagione molto, molto positiva con la vittoria della seconda stella e adesso dovremo aumentare ancora l’impegno e l’applicazione perché sappiamo che tante squadre si stanno rinforzando e vorranno vincere tante partite come noi. Dovremo essere bravi nei particolari, nel preparare molto bene le partite».

Inzaghi è pronto alla nuova stagione della sua Inter!

NECESSITÀ – Simone Inzaghi continua, soffermandosi anche sul mercato dell’Inter: «Io parlo sempre di applicazione e impegno, che dovranno essere molto molto importanti perché, come ho già detto, abbiamo visto nelle scorse stagioni che chi ha vinto il titolo nell’anno precedente nell’annata col tricolore ha avuto qualche problema. Noi dovremmo cercare di evitare questo. La rosa è rimasta pressoché la stessa, abbiamo preso tre giocatori molto molto importanti che non hanno bisogno di presentazioni e che ci aiuteranno nelle nostre rotazioni. Poi sappiamo che probabilmente dovremo prendere un difensore visto l’assenza di Buchanan, che durerà fino a dicembre, gennaio».

RIVALI – Simone Inzaghi parla delle rivali dell’Inter, non solo italiane: «Per quanto riguarda le rivali, non ce n’è una in particolare. Tutte quante le squadre si stanno rinforzando, a me non piacciono le griglie. Penso che, come me, tutti i miei colleghi, sia chi lo dichiara sia chi no, punteranno al titolo. Due anni fa siamo arrivati fino alla finale di Champions League, l’anno scorso ci siamo fermati agli ottavi di finale, però tutti hanno visto sempre un’Inter che ci ha provato fino alla fine per fare un percorso europeo nel migliore dei modi. Tutti gli anni in Champions League si incontrano le migliori squadre d’Europa, che hanno budget diversi dai nostri. Ci saranno tante squadre attrezzate e non dimentichiamo anche le italiane, perché quest’anno ce ne saranno tante».

CALENDARIO IMPEGNATIVO – Simone Inzaghi continua: «Cercando di fare più partite possibili si arriverà intorno a 68/69, poi calcolando che abbiamo tantissimi giocatori che rappresentano le Nazionali, le partite potrebbero essere addirittura di più. Ci sarà anche il Mondiale per Club a fine stagione, c’è stata una preparazione un po’ più dura. Abbiamo avuto tanti scaglionamenti perché molti giocatori impegnati agli Europei sono arrivati ad ondate diverse, però ho trovato grandissima disponibilità da tutti i giocatori».

Inzaghi elogia i suoi nerazzurri!

CAPITANO – Simone Inzaghi poi si focalizza sul capitano nerazzurro: «I titoli che ha vinto con l’Inter e con l’Argentina aiuteranno Lautaro Martinez ad essere nella classifica, ma c’era già lo scorso anno. Grandissimo giocatore, sono molto contento che abbia rinnovato il contratto. Chiaramente la fascia lo ha responsabilizzato ancora di più. Dovrà continuare a darci quello che ha dato finora, dentro e soprattutto fuori dal campo».

NEW ENTRY – Simone Inzaghi conclude con un breve elogio ai suoi tre nuovi calciatori arrivati in estate: «Abbiamo giocatori complementari, abbiamo attaccanti che possono giocare l’uno con l’altro. Taremi è un giocatore internazionale, come Zielinski e come Martinez. Sono i tre nuovi acquisti che non hanno bisogno di presentazioni perché li conosciamo bene tutti e sono convinto che ci aiuteranno tanto nel nostro percorso. Zielinski è stato un ottimo acquisto. Il mio centrocampo deve avere qualità e quello dell’Inter ce l’ha. Ne avevamo già tantissima, adesso abbiamo aggiunto Zielinski che sappiamo quello che ci può dare».