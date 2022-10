Inzaghi: «Risultati positivi da dimenticare. Aumenteremo minuti di Lukaku»

Nel prepartita di Inter-Sampdoria, anche Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport per sottolineare la difficoltà della gara di questa sera. Un commento, poi, sulla situazione di Romelu Lukaku dopo il suo rientro in campo con gol.

TUTTO DA DIMENTICARE – Simone Inzaghi ha parlato così di Inter-Sampdoria di questa sera: «Sicuramente c’è felicità ed entusiasmo. Le vittorie portano autostima, veniamo da un bel momento. Nel calcio bisogna però dimenticare in fretta e guardare già a stasera. La Sampdoria ha un tecnico preparato, che ha vinto con la Stella Rossa. Farà di tutto per metterci in difficoltà. Vengono dalla prima vittoria stagionale e li troveremo molto, molto motivati».

PROGRAMMA – Inzaghi ha poi fatto il punto sul programma di rientro per Romelu Lukaku: «Di volta in volta si sta allenando senza problemi. È rientrato con il gol, ma chiaramente cercheremo di aumentare il suo minutaggio. L’importante è che continui ad allenarsi in questo modo».