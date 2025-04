Inzaghi: «Rimessa Bologna 13 metri avanti, ma no alibi. Inter doveva difendere meglio»

Inzaghi dopo Bologna-Inter 0-1 decisa con un gol nel finale di Orsolini, in un’intervista su DAZN ha commentato con grande rammarico il risultato finale della partita.

IL COMMENTO – L’Inter perde in casa del Bologna, questo consente al Napoli di riprendere i nerazzurri in classifica. Simone Inzaghi dopo la partita ha commentato così: «A fine partita i ragazzi erano nervosi perché la palla esce nell’area tecnica mia e viene battuta nell’area tecnica del Bologna. Sulla rimessa noi dovevamo difendere meglio, eravamo in superiorità. Abbiamo perso una partita importantissima che non meritavamo di perdere, abbiamo giocato contro un grande avversario. Fa male. Quando i ragazzi saranno più lucidi analizzeremo. Il campionato non finisce qui. È una sconfitta che brucia, ma si va avanti con tanta fiducia. Stasera era presto per analizzare, c’era un po’ di nervosismo. Da domani analizzeremo: dovevamo difendere meglio perché eravamo in superiorità, dovevamo respingere e non farla finire su Orsolini. Per i primi novantatré minuti nn posso dire nulla, aver battuto la rimessa laterale 13 metri più avanti non deve essere un alibi. Abbiamo qualche difficoltà, domani mattina analizzeremo e poi ci concentreremo alla sfida con il Milan».

L’Inter perde col Bologna e viene recuperata dal Napoli

LOTTA SCUDETTO – Sconfitta immeritata dell’Inter maturata solo nei minuti finali, parla così Inzaghi: «Quanto incide questa sconfitta nella lotta scudetto? Siamo a pari punti. Mancano cinque partite: il calendario hanno un importanza relativa perché ogni partita in Italia trovi squadre organizzate. Non sarà facile per noi e non sarà facile per nessuno».