Inzaghi rimarca: «Carlos Augusto importantissimo per l’Inter. Spero in questo!»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Atalanta-Inter, match vinto dai meneghini con il punteggio di 2-0. Il tecnico si è pronunciato sia sulla sfida che sulla questione degli infortunati.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi non può che essere soddisfatto e gratificato della prestazione messa in atto dalla sua Inter contro l’Atalanta. I calciatori meneghini, vittoriosi per 2-0 dopo un match giocato d’autorità e con l’intensità necessaria per tutti i 90 minuti di gioco, sono stati così elogiati dal proprio tecnico durante un’intervista concessa da quest’ultimo a Sport TV: «Abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra di valore, meritando la vittoria. La squadra ha giocato con corsa, aggressività e determinazione, è così che voglio sempre vederla».

L’ELOGIO – Inzaghi ha proseguito esprimendo parole di stima verso l’autore del primo gol contro l’Atalanta: «Carlos Augusto è un giocatore importantissimo, è stato uno dei nostri segreti dello scorso Campionato. Lo reputo un calciatore di assoluto valore e di grandissimo affidamento per l’Inter».

Inzaghi fa il punto sugli infortuni in casa Inter

LA SITUAZIONE – Inzaghi ha poi concluso indicando la situazione relativa agli infortunati: «Tanti giocatori andranno in Nazionale, altri ne abbiamo fuori in questo momento (per infortunio, ndr.) e speriamo di recuperare al ritorno dalla sosta».