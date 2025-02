Inzaghi: «Rigore e non è la prima volta, ma no alibi! Inter vada oltre»

Inzaghi dopo Milan-Inter terminata sul punteggio di 1-1, in conferenza stampa ha parlato della partita di oggi sottolineando l’errore arbitrale, ma il tecnico va oltre senza cercare alibi. Le risposta del mister ai colleghi giornalisti presenti in sala stampa.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI – DOPO MILAN-INTER

Inzaghi, hai visto il rigore su Thuram?

Non me ne ero accorto dal campo, ma è un episodio negativo, ma ultimamente sta capitando spesso. Ma non mi piacciono gli alibi, ne ho già parlato in altre TV. È un periodo un po’ così: da Riad, dal Bologna su Thuram, da Lecce col fallo di mano di Baschirotto, il fallo su Lautaro Martinez contro l’Empoli: sono cinque sei episodi ogni domenica. È giusto citarli, come è giusto citare che Milan e Inter hanno fatto un ottimo derby. Tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoros negato. Con i calciatori che ha il Milan e quel tipo di gioco, era una partita complicata e siamo stati lucidi e di questo mi complimento con i ragazzi.

L’Inter manda un segnale in campionato?

Dobbiamo continuare così, andando oltre gli episodi che ci saranno sempre. Dobbiamo lavorare e recuperare le energie perché quella di oggi è stata la diciassettesima partita in due mesi.

Come ha visto Zalewski e come sta Acerbi?

Zalewski mi piace, l’ho seguito in questi anni e si è inserito molto bene. Secondo me ci darà una grande mano. Acerbi ha lavorato bene in questi tre giorni. Ora mancano quattro giorni a Firenze. Dovrò valutarlo, ma sono fiducioso.