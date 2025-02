Inzaghi: «C’era rigore netto su Thuram! Ma Inter magnifica nel complesso!»

Simone Inzaghi si è pronunciato nel post-partita di Milan-Inter, match vinto dai rossoneri con il punteggio di 1-1. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Sky Sport al termine di Milan-Inter, match terminato 1-1: «I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre, purtroppo non a tutti gli episodi che sono capitati. Due gol annullati, tre pali, il rigore netto non dato per fallo su Thuram. I miei ragazzi sono stati magnifici, considerando questi episodi. Contro il Milan è difficilissimo giocare, è una squadra intensa, di gamba, ma i miei calciatori sono stati bravissimi. C’è rammarico, purtroppo la vittoria non è arrivata, ma siamo stati bravi a non farci dominare dagli episodi».

Inzaghi sull’atteggiamento dei suoi calciatori in Milan-Inter e sui recuperi

IL RAGIONAMENTO – Inzaghi ha poi proseguito esprimendosi sulla partita: «Il Milan ci ha lasciato il 65% di possesso, eravamo coscienti che 2/3 ripartenze le avremmo prese. Loro sono davvero bravissimi in questa qualità. Una volta che avevamo la gestione della palla, l’attacco della profondità potevamo farlo meglio, potevamo partire meglio in occasione dei gol annullati. L’Inter avrebbe comunque meritato di più, ma non dimentichiamo che avevamo di fronte un’ottima squadra con degli ottimi calciatori».

RIENTRI IMPORTANTI – Infine, Inzaghi ha posto l’accento sull’importanza di alcuni recuperi in casa Inter: «Negli ultimi tempi abbiamo avuto qualche defezione di troppo, per fortuna ora i calciatori stanno recuperando. Oggi chi è subentrato ci ha dato forza, si tratta di giocatori che hanno sempre fatto bene e che saranno importanti nelle prossime sfide».