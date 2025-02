Inzaghi: «Rigore clamoroso non dato! Giurisprudenza con noi, arrabbiato»

Inzaghi è stato intercettati a San Siro dove è da poco terminato Milan-Inter, terzo derby stagionale valevole per la ventitreesima giornata di campionato. Ecco quanto dichiarato a caldo nel post-partita di DAZN

ARRABBIATO – Simone Inzaghi è intervenuto così dopo Milan-Inter: «Tre partite a settimana un dispendio di energie? Non posso non essere d’accordo come non posso non fare un applauso alla mia squadra per come è andata oltre stasera, purtroppo non oltre gli episodi con tre pali interni, tre gol annullati giustamente e un rigore clamoroso non dato. Complimenti anche al Milan che non ha mai mollato, squadra di gamba e qualità che ci ha creato delle difficoltà. Se mi aspettavo una chiamata del VAR? A questo punto non mi va di parlarne perché è un discorso ampio, però una cosa così quando veniamo dalla partita con il Bologna, da Riad e poi questa partita. Non so quali sono le direttive, ci sta l’arbitro che fosse coperto in campo ma chi sta seduto non può non chiamare l’arbitro. Ci sta, sbagliamo anche noi allenatori ma quando ci sono stati episodi a nostro favore ho visto lezioni di giurisprudenza. Ora è il terzo/quarto episodio e comincio ad arrabbiarmi».

INGRESSO POSITIVO – Inzaghi prosegue parlando dell’andazzo generale e dell’ingresso di Nicola Zalewski: «Non abbiamo giocato il solito calcio? C’è anche un avversario sempre di fronte, nel primo tempo abbiamo preso solo un tiro in porta, quello del gol. Dovevamo essere più bravi ad attaccare la profondità, ma nei 95 minuti avremmo meritato di più, però questo è il calcio. La recuperi al 93′, è un derby, testa bassa e lavoriamo perché vogliamo continuare così. Zalewski è entrato bene, è un ragazzo di qualità che mancava nel nostro organico. Stamattina si è allenato, era subito pronto e ci darà una mano. Nel primo tempo non volevamo concedere ripartenze ma nonostante questo al 45′ ne abbiamo presa una che ci è costata il gol. Nel primo tempo potevamo tecnicamente giocare meglio ma è sempre un derby ed è la diciassettesima partita in un mese».