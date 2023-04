Inzaghi: «Ricevuti ottimi segnali! D’Ambrosio? Un esempio»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Empoli-Inter, sfida terminata con il rotondo successo dei nerazzurri per 0-3

PREDOMINIO – Queste le parole di Inzaghi: «Partita importante, una delle tante che dovremo fare da qui alla fine. Interpretata bene, nel primo tempo abbiamo avuto il predominio ma siamo stati lenti nella circolazione. Si ptoeva fare meglio. Nel secondo tempo il gol ci ha sbloccati ed abbiamo vinto una partita importante. Hanno giocato giocatori che nell’anno hanno giocato meno e sono stati strepitosi. Ho ricevuto ottimi segnali, ma non ho mai avuto dubbi. Lukaku? L’importante è poter scegliere, quello che non ho potuto fare sino alla sosta. Ora ho i quattro attaccanti in buone condizioni, ma per un allenatore non è un problema. Per la squalifica tolta a Rom sono contento per lui e per noi, penso che sia stato un grandissimo segnale dato a tutti dalla Federazione. Bisogna sempre combattere il razzismo. Contro la Juventus? Uno le vigilie delle gare si può fare delle idee, ho fatto respirare giocatori che hanno giocato tantissimo. Qualcosa ho in mente, ma mancano due giorni alla partita. Siamo contentissimi di giocarci una semifinale di fronte ai nostri tifosi.

SCELTE – Inzaghi parla delle scelte: «Calhanoglu-Brozovic? Diciamo che è una scelta continua il nostro lavoro. Avete visto che partita hanno fatto oggi D’Ambrosio e Bellanova. Sono due esempi. Danilo è stato infortunato nei primi mesi della stagione e non l’ho mai avuto. Stiamo parlando di un giocatore che partiva sempre dall’inizio. Ho la fortuna di averli tutti a disposizione di volta a parte Skriniar, non è un problema scegliere. L’Empoli è una squadra organizzata con un modulo particolare. La circolazione di palla è stata lenta, i nostri quinti volevamo tenerli alti per tenere impegnati i loro terzini. Ci sarebbe stata la possibilità delle mezzeali per inserirsi. Abbiamo avuto il controllo ma abbiamo perso due palloni importanti rischiando una partita che facevamo discretamente. Mio fratello tifa Milan? Penso che abbia detto la verità dicendo semifinale perfetta. Sapete il rapporto che ho con mio fratello, è normale che lui è tifoso del Milan. Secondo me ha risposto bene, così in qualsiasi modo vada andrà bene (ride, ndr)».