Inzaghi: «Io il primo responsabile. I gol non solo colpa dei difensori»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di oggi dell’Inter contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro ha analizzato cosa non è andato nella partita e soprattutto come migliorare in fase difensiva.

TROPPE SCONFITTE – Simone Inzaghi ha aperto così sulle sconfitte arrivate in campionato: «L’anno scorso 3 partite le abbiamo perse dopo 30 partite. Chiaro, ora dopo 7 partite ci sono 3 sconfitte e quindi dobbiamo cercare di fare meglio e di più. Io sono il primo responsabile. La classifica è ancora aperta, però è chiaro che dobbiamo fare qualcosa assolutamente meglio. Loro sono stati più determinati e aggressivi. Abbiamo concesso troppo, nel primo tempo dovevamo fare meglio dopo il vantaggio. Nel secondo tempo siamo entrati in campo meglio nel primo quarto d’ora, poi abbiamo perso le distanze e abbiamo concesso ripartenze».

PROBLEMA DIFENSIVO – Inzaghi ha poi proseguito parlando dei troppi gol subiti: «Dobbiamo cercare di dare più protezione. In questo momento si parla dei gol che prendiamo, ma non è solo questione di difensori bensì di tutta la squadra. Concediamo troppo e non riusciamo a dare continuità. Fa male per come è arrivata questa sconfitta, abbiamo trovato una squadra in salute che è stata più motivata di noi».