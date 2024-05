Inzaghi: «Record Inter? Uno stimolo, ne vogliamo raggiungere uno!»

Inzaghi prosegue il giro di interviste dopo Frosinone-Inter, la terzultima partita del trionfale campionato dove si è celebrato lo scudetto diciotto giorni fa nel derby. Ecco le sue parole a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi nel post partita della vittoria in Frosinone-Inter: «Abbiamo giocato un’ottima partita, tecnica e coi giusti appoggi, con le giuste distanze. In fase di possesso molto molto bene, in fase di non possesso abbiamo concesso qualcosina in più rispetto al solito ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Volevamo tornare alla vittoria e ci siamo riusciti. Quanta maturità nella squadra? Tanta, ho la fortuna di avere questi ragazzi che cercano sempre di dare il massimo. Non è semplice, in questo momento dopo aver vinto lo scudetto con cinque giornate d’anticipo. Non ci stiamo allenando più come prima, con qualche giorno di riposo in più per qualche acciacco, ma anche stasera ho avuto ottime risposte da tutti».

Inzaghi gioisce per lo 0-5 di Frosinone-Inter

GRUPPO PERFETTO – Inzaghi prosegue le sue considerazioni: «Chiaramente stiamo lavorando bene. Col mio staff stiamo lavorando sui nostri princìpi, ringrazio sempre lo staff che mi permette di preparare la mia squadra nel migliore dei modi. Abbiamo la fortuna, io e il mio staff, di avere dei giocatori sempre disponibili che quando vengono chiamati in causa lo fanno come stasera e in questa stagione. I record uno stimolo? Assolutamente sì. Sappiamo anche tutto quello che abbiamo fatto, purtroppo ci siamo fermati col Sassuolo per i gol fatti. Vogliamo raggiungere le trenta vittorie: siamo a ventinove. La festa scudetto? Un grandissimo valore, ci consegneranno la meritata coppa. Però penso che la soddisfazione che abbiamo avuto il giorno della partita col Torino, arrivare in Piazza Duomo e vedere milioni di interisti in festa è una soddisfazione che rimarrà per sempre in me».