Inzaghi: «Quello che stiamo facendo non basta! Si lavora sui dettagli»

Inzaghi ha parlato al termine della partita tra Inter e Torino, che si è giocata allo stadio San Siro di Milano e valida per la settima giornata di Serie A. Questo il suo commento a Sky Sport.

NON FACILE – Simone Inzaghi ha commentato in questo modo la partita: «Partiamo dal fatto che questa squadra ha fatto tre partite in una settimana e tre vittorie. Non posso dire nulla, abbiamo vinto meritatamente in tutte e tre. Chiaramente dobbiamo migliorare in certi aspetti, al momento paghiamo tutto quanto. Stiamo lavorando tantissimi su dei dettagli da limare, i ragazzi hanno un grandissimo spirito. Una partita come oggi non poteva finire 3-2, vedere una squadra fare tre partite così dopo il derby devo dire brava. Dobbiamo continuare a lavorare, in questo momento dobbiamo prestare più attenzione. Ad ogni minima disattenzione paghiamo».

SCELTE – Inzaghi su Bastoni, Mkhitaryan e Calhanoglu: «Insostituibili? No, al momento mi sembravano tre giocatori che potessero fare tre gare in settimana. Ho tolto qualche minuto ad ognuno, ma ho bisogno di tutti. Mi mettono in difficoltà, si allenano bene. Non sono scelte mirate e studiate, ma derivate dall’allenamento».

GOL PRESI – Inzaghi sulla differenza tra Serie A ed Europa: «Ho cambiato interpreti e avversari, il Manchester City e Stella Rossa non abbiamo preso gol ma potevamo prenderlo. Oggi, rispetto a Udine, c’erano meno avvisaglie. Ma il calcio è così, stiamo lavorando su questi momenti. Quello che stiamo facendo al momento non basta, ma i ragazzi hanno grande predisposizione: lavoriamo sui dettagli senza lasciare nulla al caso. Abbiamo subito due gol, ma la squadra ha meritato la vittoria».