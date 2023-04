Inzaghi: «Propensi a non cercare colpevoli, ma soluzioni. Impegno»

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sportitalia la vittoria della sua Inter contro il Benfica e le semifinali ottenute e da giocare con il Milan.

ORGOGLIO – Simone Inzaghi è orgoglioso, ma concentrato dopo il successo di questa sera: «Sono felice per tutte le componenti Inter e i ragazzi. Hanno messo un impegno folle, era insperata e sono molto contento per il lavoro dello staff. Sono felice perché meritiamo questo per il lavoro quotidiano, sappiamo che con un calendario del genere in alcune partite non sei all’altezza. Senza Champions e Coppa Italia avremmo altra classifica, ma siamo l’Inter e vogliamo competere in tutte le competizioni. Sarà un Derby sentitissimo, giocando ogni tre giorni è giusto godersi questa serata perché è importante, però ci sarà prima il campionato e la semifinale di Coppa Italia. Posso ringraziare il mio staff, sempre con me con cui lavoro giorno e notte per il bene dell’Inter. Siamo propensi a non cercare colpevoli, ma a cercare soluzioni. Ringrazio mia moglie, i miei figli e i miei genitori che sono con me aldilà delle sconfitte».