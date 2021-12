Inzaghi: «Pronostico Milan-Napoli? Guardo in casa mia! Gran disponibilità»

Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato ai giornalisti presenti all’Arechi di Salerno. Queste le sue risposte dopo l’anticipo di stasera, Salernitana-Inter, finito 0-5.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Salernitana-Inter.

Quanta soddisfazione c’è per cambiare gli interpreti vincendo sempre?

L’intera rosa ha dato a me e al mio staff grandissima disponibilità. Stiamo giocando un ottimo calcio, stiamo ottenendo risultati molto soddisfacenti con l’obiettivo centrato degli ottavi di Champions League che non era assolutamente scontato. Dobbiamo continuare così, sapendo che il percorso è lungo e le insidie sono tante.

Cos’è cambiato in sei partite dal -7 da Milan e Napoli?

Io penso che la squadra non si è mai abbattuta, perché secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio fin dall’inizio. Poi chiaramente, complice anche la Champions League, abbiamo perso qualche punto e pareggiato qualche partita di troppo. Però abbiamo continuato a lavorare nel modo giusto, sapendo che avevamo due squadre davanti che stavano tenendo un ritmo mai tenuto da nessuno. Sapevamo che avrebbero perso qualche punto, non ci siamo persi d’animo.

Nell’estate del 2016 Inzaghi fu a un passo dalla panchina della Salernitana. Che effetto fa aver visto la condizione della squadra, senza società?



Io sinceramente ho trovato uno stadio dove mi aspettavo meno gente, invece l’ho trovato sempre caldo. È normale che è una brutta situazione di classifica, però penso che dietro sia corta e quindi la Salernitana secondo me abbia tutto il tempo per potersi riprendere.

Come spera che finisca Milan-Napoli domenica sera?

Milan-Napoli me la guarderò domani. Sono due ottime squadre che si affronteranno, me la gusterò. Devo essere sincero: sugli altri risultati e le altre squadre le guardo, perché mi piace tantissimo il calcio, però su pronostici e risultati guardo sempre in casa mia che è la cosa migliore.