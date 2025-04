Inzaghi: «Problemi numerici, l’Inter va avanti con grandissimo cuore!»

Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter per 1-2 contro il Bayern Monaco. Per l’allenatore c’è da evidenziare come si stia riuscendo a gestire un momento molto complicato, visti i tanti infortuni.

GRANDE CRESCITA – Inzaghi vede come l’Inter ha gestito il rilancio col Bayern Monaco dopo Parma: «Sono stati bravissimi i ragazzi. Hanno messo corsa, aggressività e determinazione: quello che avevo chiesto assieme allo staff. Più che guardare il risultato abbiamo messo una grande prestazione, poi fra sette giorni sarà durissima: abbiamo un minimo vantaggio. Abbiamo giocato bene tecnicamente, siamo stati bravi contro una squadra di assoluto valore. Siamo contenti di questa vittoria e cerchiamo di continuare così, sapendo che ci sono delle difficoltà oggettive perché abbiamo problemi numerici. Però i ragazzi stanno andando avanti, con grandissimo cuore. Il percorso è questo. Adesso ci stiamo giocando i quarti di finale contro una grandissima squadra. Dopo Parma? La squadra sa che dovevamo gestire meglio il secondo tempo. L’abbiamo analizzata, poi abbiamo pensato a questa partita cercando di organizzarla in un giorno nel migliore dei modi».