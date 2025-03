Inzaghi: «Problema Thuram! Oggi due assenti oltre Zielinski. Scelta tra i pali…»

Inzaghi ha appena parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord dopo le dichiarazioni di Denzel Dumfries, sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League dopo lo 0-2 dell’andata.

INTER-FEYENOORD – CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI ALLA VIGILIA

Sei a 19 partite potenziali da un’impresa. Stato d’animo?

Molto buono, sono focalizzato a domani sera. Affrontiamo una squadra contro cui abbiamo vinto 2-0, ma siamo passati da una partita dove se non siamo concentrati rischiamo. Tutte le partite nascondono insidie in Champions League.

Come approcci alla partita? Farai qualche valutazione in base al campionato?

In base al campionato no, in base allo stato fisico dei giocatori sì. Abbiamo qualche affaticamento, de Vrij e Lautaro Martinez non sono usciti con noi. Ma ho buone sensazioni e vedrò se impiegarli o no. Purtroppo agli infortuni si è unito Zielinski, che stava crescendo tanto. Mi dispiace, ma lo aspetteremo.

Due come Thuram e Calhanoglu meglio averli in campo?

Sono due giocatori che sto valutando. Thuram è inutile nasconderlo sta combattendo da un problema da ormai un mese, che gli crea problemi. Non si allena più come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. Ci dà una grande mano. Ha fatto 60′ a Rotterdam, sabato in panchina e oggi ha fatto un discreto allenamento. Su Lautaro Martinez nessun problema.

Feyenoord ha saltato la partita di campionato, domenica giocherete con l’Atalanta e l’altra rivale è il Napoli. Questa cosa qui del giocare ogni tre giorni problema o stimolo?

Non deve essere un problema ma uno stimolo, bisogna essere fieri di quello che stiamo facendo. Continuo a complimentarmi con questi ragazzi, trovano energie che con lo staff ci domandiamo. Abbiamo avuto delle defezioni, abbiamo fatto tantissime partite e non dimenticherei che lo scorso anno in Champions League ci qualifichiamo per gli ottavi a novembre a Salisburgo. Mentre quest’anno abbiamo giocato l’ultima partita a fine gennaio. In questi tre mesi abbiamo tenuto conto della Champions League, oltre a campionato e Coppa Italia. Dato di fatto, ma siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Domani sarà la ventesima dall’inizio del 2025.

Io mi rifaccio a due anni fa quando non c’era grande differenza, a parte che si puntava al quarto posto e non allo scudetto. Può essere una traccia?

Assolutamente sì, considerando che la Champions League non era questa e che abbiamo chiuso gli ottavi una settimana prima. Negli anni passati preparavi tre gare, quest’anno sette diverse. Nella testa dei giocatori non è semplicissimo, le rotazioni sono fondamentali. Ci sono mancate sugli esterni, facciamo queste due partite bene e vediamo se dopo la sosta recupereremo qualcuno.

Domani il traguardo delle 200 presenze

Motivo di orgoglio, 200 partite sono tante. Ringrazio calciatori e società in un club così prestigioso. 200 numero importante.

Rientra Sommer? Di più da Taremi?

Giocherà Sommer domani, rientra. Portiere che ha fatto grandissime cose, Martinez ha fatto bene e mi piacerebbe avere da scegliere anche in altri ruoli. Taremi sta lavorando, sta cercando di darci una mano, lo vedo lavorare bene. Sta cercando il gol e domani potrebbe essere un’occasione per lui.

In Europa parlano della federazione olandese che ha fatto saltare la partita del Feyenoord. Come lo vede? E Dumfries invece?

Sul rinvio, l’ho detto prima della partita di andata, il regolamento è questo: il Feyenoord ha fatto bene. Da allenatore mi sarebbe piaciuto che avessero giocato come noi. Denzel, complimenti per il rendimento avuto. Abbiamo preso un ottimo calciatore che dalla sua ci ha che vuole migliorarsi sempre. Grandissimo professionista, vuole vedere sempre le clip di squadra e personali. Grandissima dote che ha oltre alle sue doti, alla forza fisica e a ciò che madre natura gli ha dato.

Calo di Thuram fisiologico? Può fare lavoro per recuperare meglio?

Mi piacerebbe farglielo fare, ma non ne ha potuto fare tanto. Sta convivendo con un problemino, sto valutando se farlo giocare dal 1′ o se partirà dalla panchina. Il calo è dovuto al problema alla caviglia, ma non molla anche se non è al 100%.

Dimarco parte con la nazionale, stessa cosa Thuram. Da allenatore di club pensa che è un grosso problema?

Su queste cose non mi addentro, sappiamo che Thuram e Dimarco hanno dei problemi. Ma il problema maggiore è il Feyenoord, dove Thuram è disponibile e Dimarco no. Poi ci sono staff medici, federazione italiana e francese con cui l’Inter ha un ottimo rapporto.