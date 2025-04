Inzaghi: «Il primo tempo non doveva finire così! Tanti infortunati»

Inzaghi non vuole sentir parlare di alibi stanchezza ed è rammaricato per come si è chiuso il primo tempo. La sua valutazione al termine del derby di Coppa Italia Inter-Milan su Radio TV Serie A.

MALISSIMO – A Simone Inzaghi non vanno giù tante cose dal derby Inter-Milan: «Il risultato del primo tempo chiaramente non rispecchia quello che è stato in campo. Però dovevamo essere più bravi, nella loro area e nella nostra. Chiaramente qualche volta potevamo fare meglio, perché abbiamo creato situazioni, poi il secondo gol a inizio ripresa ha condizionato la gara. Rimettere la testa a posto? Assolutamente sì. Avremo qualche giorno per recuperare, avremo la Roma e dovremo farlo nel modo migliore: servirà la migliore Inter. Abbiamo tanti giocatori fuori che in questo momento non ci stanno aiutando, però Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Marcus Thuram speriamo di riaverli presto».