Inzaghi: «Pressione su noi stessi! Thuram? Ecco quando può rientrare»

Inzaghi ha parlato dopo il triplice fischio di Inter-Genoa, anticipo della ventiseiesima giornata di campionato giocatosi a San Siro. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a caldo a DAZN

COMPLIMENTI – Simone Inzaghi parla così dopo Inter-Genoa: «Innanzitutto complimenti al Genoa che ha fatto un’ottima gara ma non è una sorpresa perché bastava guardare le partite del Genoa per capire che sarebbe stata una sfida difficile. Abbiamo approcciato bene, poi sul finire del primo tempo siamo calati ma nel secondo tempo siamo rientrati in campo ordinati e concentrati ma in generale siamo sempre stati determinati. Abbiamo creato vincendo una partita importante dove abbiamo tirato fuori una grandissima energia. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e lo avrei fatto anche in caso di non vittoria. Dobbiamo continuare così sapendo che alcuni hanno fatto 43 partite contando le Nazionali, a volte si fanno in una stagione e quindi dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali».

FASE DELICATA – Inzaghi sa che il momento è delicato: «Io alzo l’attenzione dalla panchina? Ho una squadra matura e consapevole che vuole sempre vincere, poi ci sono i momenti di difficoltà dove cerchiamo di sollecitare i ragazzi. Solitamente c’è meno bisogno ma venivamo da una sconfitta che ci ha fatto molto male, siamo riusciti a lasciarla dietro le spalle e affrontare una squadra che sta facendo un ottimo percorso. Abbiamo lavorato con un giorno di riposo e quattro giorni di allenamento ravvicinati, non ci era mai successo durante l’anno se non ad agosto ma con tanti giocatori in Nazionale. Abbiamo lavorato bene, abbiamo qualche defezione che cerchiamo di recuperare.

INFORTUNATI E OBIETTIVI – Inzaghi prosegue facendo il punto sulla situazione di un infortunato in particolare: «Thuram? Lavoriamo giorno per giorno, sta migliorando ma non l’ho ancora visto in campo. Lui ha dato grande disponibilità in due spezzoni di partita, poi ha avuto un problema nel recupero a Firenze. Sta migliorando e se non sarà martedì speriamo per domenica. Vedo i due fisioterapisti molto sereni. Pressione sul Napoli? Noi dobbiamo metterla su noi stessi, cerchiamo di migliorare alcuni aspetti ma come detto prima abbiamo una squadra responsabile, che sente la maglia e dà tutto in campo. Hanno lottato oggi, si sono aiutati e anche chi è subentrato ha dato tutto. Dobbiamo continuare così sapendo che ci sono sempre delle grandi insidie. Marotta dice che firma sia per la Champions League che per il campionato? Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti sempre, poi di sedersi e scegliere a tavolino non è semplice. Ho una squadra che se qualcuno riesce a rientrare ha un doppione in ogni ruolo. Siamo al 22 di febbraio con 37 partite stagionali e non è mai successo».