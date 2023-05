Inzaghi: «Preso dall’Inter andare agli ottavi! Un orgoglio»

Prima conferenza per Inzaghi da finalista di Champions League! In sala stampa al Meazza l’allenatore dell’Inter ha proseguito i commenti sul trionfo nel derby contro il Milan.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Milan.

Allenatore italiano in finale di Champions League con l’Inter: era successo solo nel 1971-1972.

Invernizzi era l’unico allenatore italiano ad aver raggiunto la finale con l’Inter, sono orgoglioso. Traguardo ottenuto con merito, siamo passati per tanti ostacoli sino alla semifinale col Milan. Giorni intensi, non era facile preparare una semifinale così in due giorni e mezzo. Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita di concentrazione.

Cosa si prova dopo quel girone?

Non dimentichiamo che c’è stata una Supercoppa Italiana a gennaio, che probabilmente se n’è parlato poco perché da tanto tempo la si vinceva. Il primo pensiero che mi è venuto in mente stasera è che, quando ero stato ingaggiato dall’Inter, mi era stato chiesto di arrivare agli ottavi. Siamo arrivati in finale andando in crescendo, c’è soddisfazione per il lavoro mio e dei ragazzi che sono straordinari.

Inzaghi, questa sera quanto è bello essere allenatore dell’Inter? Si vede in panchina l’anno prossimo?

Assolutamente sì. Ho un contratto anche per il prossimo anno, serate del genere ti legano ancora di più a dove sei ma non c’è bisogno. Fortunatamente siamo bravi, quando ci sono stati momenti meno felici abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto per toglierci queste soddisfazioni. Era un sogno, è diventato realtà: il viaggio è stato lungo, da Plzen a Istanbul, con tante insidie. Abbiamo lavorato, ci siamo tappati le orecchie, so chi c’è stato e chi c’è stato un po’ meno. Ma so come funziona, sono stato calciatore e fa parte del mestiere, però ho sempre affrontato tutto.

Chi meglio in finale?

Chi capita capita male, sono due squadre di qualità. La partita d’andata l’ho vista, guarderò la partita di domani perché è aperta. Anche nella partita d’andata ci sono stati momenti dove c’era il Real Madrid in controllo. Ho dato un giorno di riposo ai ragazzi che non si fermavano dall’1 aprile, perché poi dobbiamo pensare a Napoli e alla finale di Coppa Italia.

Che voto dà Inzaghi all’Inter?

Molto positivo per le coppe che abbiamo fatto, da Riyad alla finale di mercoledì all’altra finale. Un voto non mi piace darlo, ma chiaramente si può migliorare avendo due finali da svolgere da qui alla fine.

Cosa risponde Inzaghi a chi dice che la vera finale sia quella fra Manchester City e Real Madrid?

Io penso che Inter e Milan abbiano fatto un’ottima semifinale tutte e due le squadre. Chiaramente è un derby cittadino, sono state due partite molto intense. Quando vai ad affrontare Real Madrid e Manchester City sulla carta parti sfavorito, ma nel calcio è sempre aperto. Il Real Madrid l’abbiamo incontrato l’anno scorso nel girone, abbiamo perso ma due partite ben giocate, il Manchester City non ha bisogno di presentazioni.

Cosa significa allenare uno come Lautaro Martinez? Può ambire al Pallone d’Oro?

Chiaramente può ambire. È un giocatore ancora giovane, con grandissime qualità, non solo finalizzatore ma lavora per la squadra. Stasera è stato grandissimo in entrambe le fasi, una serata fantastica un po’ macchiata dall’infortunio di Mkhitaryan. Speriamo non sia nulla di grave, è un giocatore che nell’economia della nostra squadra è importantissimo. Si è guadagnato sul campo la possibilità di giocare due finali, vediamo fra qualche giorno.