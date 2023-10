Inzaghi: «Potevamo segnare in ogni azione! Intensità incredibile»

Soddisfazione per Inzaghi, che esce vittorioso da Inter-Benfica nella seconda giornata di Champions League. Ecco la sua analisi post partita su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi felice dopo Inter-Benfica 1-0: «Il primo tempo è stato più equilibrato, nonostante quello abbiamo creato due-tre occasioni dove potevamo essere in vantaggio. Nel secondo tempo i ragazzi hanno messo un’intensità incredibile, sembrava potessimo segnare in ogni azione contro un Benfica che ha vinto tutte le partite tranne una in campionato e ha vinto la Supercoppa. Tutti stanno interpretando nel migliore dei modi, si sono aiutati l’uno per l’altro e sono chiaramente molto soddisfatto. Il girone? Avendo preso la Real Sociedad in quarta fascia sapevo che sarebbe stato molto equilibrato. Sono passate solo due partite, la squadra favorita in fascia numero uno come il Benfica è a zero punti. Però è una grandissima squadra e avrà tempo di rifarci, noi fra settantadue ore saremo di nuovo in campo».