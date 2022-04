Inzaghi: «Pioli si lamenta sul gol? Handanovic deve spostare il collo!»

Conferenza per Inzaghi al termine del derby di Coppa Italia Inter-Milan. Ecco come l’allenatore ha risposto ai giornalisti presenti in sala stampa dopo la semifinale di ritorno.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Milan.

Questa vittoria può servire per il rush finale?

Bisogna scindere le due competizioni. Adesso sappiamo che con questa finale giocheremo sempre ma dobbiamo essere bravi a gestire le energie.

Serviva ritrovare Lautaro Martinez?

Io penso di sì. È stato bravissimo nelle due occasioni, ma non è mai stato un problema. Ci sono dei momenti, a volte segni meno ma coi gol in campionato, Coppa Italia e Champions League è come sempre in media. Deve continuare a lavorare in questo modo, sapendo che partita dopo partita sarà molto difficile.

Finale di campionato denso di partite ma vincere aiuta a vincere.

Quello senz’altro. Era il nostro obiettivo, sappiamo quello che abbiamo dato in questo percorso in Coppa Italia. Volevamo questa finale di Roma, ora ci penseremo fra venti giorni.

Pioli sull’episodio del gol annullato si è lamentato. Cosa dice Inzaghi?

Io non l’ho ancora visto. Mi è stato fatto vedere un fermo immagine e si vede che sul tiro Handanovic sposta il collo perché impallato da un giocatore del Milan. Sinceramente non ho visto i tre gol e neanche l’azione, solo un fotogramma.

Primo derby vinto, quali sensazioni?

Bellissime. Probabilmente ho aspettato che ci fosse il tutto esaurito, i nostri tifosi ci hanno aiutato dall’inizio alla fine. Abbiamo dato loro delle soddisfazioni ma mancano le sei di campionato e la finale di Coppa Italia. È ancora un percorso lungo da qui al 22 maggio.

Che voto dà alla squadra?

Altissimo. Abbiamo avuto problemi ma c’è soddisfazione, abbiamo raggiunto cose che mancavano da tempo. Vogliamo lottare fino alla fine in campionato, sapendo che c’è da rincorrere.