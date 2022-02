Inzaghi: «Perisic aveva chiesto il cambio, spiego gli altri. Uscirne più forti»

Inzaghi ha completato pochi istanti fa la conferenza stampa post partita del derby Inter-Milan. Ecco le sue parole sulla stracittadina con i giornalisti presenti al Meazza.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Milan.

Come si gestisce una sconfitta del genere?

Ci sarà un’analisi che si farà nei prossimi giorni, capendo che chiaramente dovremo mettere più voglia e più rabbia in determinate partite. Sappiamo che siamo arrivati al 70′ sull’1-0, probabilmente avremmo meritato di più e non ci sarebbe stato l’episodio sul primo gol o altro. Dobbiamo uscire più forti da questa sconfitta, sapendo che fa male alla società e ai nostri tifosi che ci tenevano tanto.

Questa sconfitta può compromettere a livello psicologico il futuro dell’Inter?

No. Io penso che chiaramente una sconfitta nel derby non è uguale alle altre, però dobbiamo uscirne più forti di prima. Sappiamo che domani avremo un giorno per analizzarla, poi avremo Roma, Napoli e Liverpool in fila. Sappiamo di aver fatto un’ottima partita, ma per vincere dovevamo fare di più.

Inzaghi ha sbagliato i cambi?

Io penso di no. Perisic ci ha chiesto il cambio perché ha avuto un indurimento al polpaccio, speriamo che sia nulla. Lautaro Martinez era tornato ieri dal Sud America, ha dato tutto quello che aveva ed è stato bravissimo. Calhanoglu mi aveva dato tutto quello che aveva fino a quel momento, era ammonito ed è stato fatto quel cambio. Poi abbiamo fatto i due cambi quando eravamo sotto.

C’è rammarico per le occasioni sbagliate?

Senz’altro. Il risultato è bugiardo, perché l’avete visto tutti. Però bisogna fare i complimenti al Milan perché è rimasto in partita fino alla fine. Il rammarico nostro è non aver fatto il secondo gol, che avrebbe chiuso la partita. Dobbiamo essere bravi ad analizzare e mettere più cattiveria e determinazione.

Inter sempre a +1 sul Milan con una partita in meno. Secondo Inzaghi cambia qualcosa?

Io penso che sia tutto uguale a prima. È un campionato aperto, abbiamo sprecato una grandissima occasione per come abbiamo giocato per 70′. In partite come questa serve qualcosa in più, nonostante mi sia divertito fino al 70′ a veder giocare la squadra.