Inzaghi: «Perderemo Zielinski, Lautaro Martinez diverso! Correa mezz’ala…»

Inzaghi dopo la vittoria 3-2 in Inter-Monza ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti presenti. Il tecnico ha aggiornato anche riguardo le condizioni fisiche di alcuni giocatori.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI – INTER-MONZA 3-2

Come sta Zielinski? E come sta anche Lautaro Martinez che nel finale di partita è apparso un po’ affaticato

Lautaro Martinez era affaticato ma non ci sono allarmismi, vediamo come si evolve nei prossimi giorni. Zielinski ha sentito qualcosa sul polpaccio, dovrà fare gli esami ma sicuramente lo perderemo per un po’ di tempo.

Il cambio di Bisseck è quello che più ha orientato nel secondo tempo

Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, ho fatto i complimenti al Monza perché ha fatto una partita organizzata. Nel primo tempo dovevamo non subire il primo gol. Il secondo gol è stato un gran gol, ma non ci siamo disuniti. Non abbiamo perso la lucidità nel secondo tempo e gli ingressi ci hanno aiutato. I ragazzi sono stati bravissimi facendo anche 30-31 tiri conquistando una vittoria importantissimo.

Il Liverpool è andato sotto, il Bayern Monaco uguale. La Champions League prosciuta . Stiamo sottismando questo nuovo formato?

Ci sono delle difficoltà nei viaggi e nelle trasferte, ma siamo orgogliosi di poterne fare parte. Abbiamo visto le tre squadre tedesche che hanno giocato in Champions League hanno perso tutte e tre. Lo avevo detto ai ragazzi, siamo alla 42esima partita al 9 di marzo. È una cosa che chiaramente sapevamo, ma è molto impattante. I ragazzi continuano a lavorare bene. L’augurio è quello di non perdere i giocatori, abbiamo bisogno di tutti giocando ogni 72 ore.

Dovrebbe essere la prima vittoria in rimonta di questa stagione, quanto è importante?

Domani riguarderò la partita col Feyenoord perché dovremmo prepararla in quarantotto ore. Siamo tornati da Rotterdam e in un giorno e mezzo dovevamo preparare la sfida col Monza.

Nel finale Correa ha giocato mezzala gestendo bene la partita. Può essere una soluzione?

È un giocatore molto duttile, con me lo aveva già fatto alla Lazio. Col suo ingresso volevamo metterci 3-4-3 con Barella e Calhanoglu mediani, poi abbiamo fatto gol e volevamo un’uscita da mezz’ala di Correa. Ci hanno aiutato i due attaccanti nel finale, Thuram e Lautaro Martinez hanno ripiegato al 91esimo. Dobbiamo continuare così.