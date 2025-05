Inzaghi: «Pavard? Sensazioni positive! PSG? Inter se la giocherà così»

Ogni partita fa storia a sé, in campo non vanno gli ingaggi e la qualità della rosa e neanche i fatturati. Vanno in campo dei giocatori che dovranno stare attenti ai particolari. Due anni fa eravamo ampiamente sfavoriti, ma il campo ha detto che ce la siamo giocati ad armi pari.

Inzaghi, è stata una giornata molto difficile, cosa ha visto nei giocatori che le da fiducia? Fisicamente sono tutti a disposizione?

Il lato psicologico è importante, abbiamo lavorato molto bene. Abbiamo lasciato da parte la delusione del campionato. Abbiamo lavorato nel migliore dei modi, i giocatori sono tutti a disposizione. Poi toccherà a me scegliere domani mattina, ho ancora qualche dubbio, ma ho visto determinazione e non ossessione.

L’Inter ha una delle rose più vecchie nel panorama calcistico europeo, l’età media è sui 30 anni. Il PSG è una squadra giovane e veloce: quale sarà l’opzione migliore per quanto riguarda il piano di gioco?

Un allenatore prova a immaginare nella propria testa una partita, ma non sempre va come tu immagini. Sappiamo che avversario incontriamo, il PSG è prima in Europa per possesso palla. Noi siamo primi nel nostro campionato e tra le migliori in Europa. Bisognerà fare una partita dove dovremmo giocare bene tecnicamente e di avere un buon palleggio per togliere il più possibile palla al PSG.

Inzaghi, come sta Pavard?

Sta bene, ha fatto dei buoni allenamenti negli ultimi giorni. Le sensazioni sono positive, manca l’allenamento di oggi e se starà bene giocherà. Per noi è molto importante, ultimamente è mancato.

Che influenza ha il capitano all’interno dello spogliatoio?

Volevo Lautaro Martinez e Barella perché sono il capitano e il vice perché sono importantissimi per me e tutta la squadra. Da tanti anni sono all’Inter e hanno la maglia dell’Inter cucita addosso. Quando è il momento giusto si fanno sentire, hanno grande rispetto dei propri compagni. Mi fido ciecamente di loro.

Inzaghi, questo sogno sembra così vicino…

Per vincere una partita del genere servirebbero tanti dettagli che dobbiamo migliorare, sapendo che di fronte avremo una grandissima squadra che ha meritato la finale come l’Inter e con un grandissimo allenatore come Luis Enrique che ammiro tanto come persona e come professionista.

Si può parlare di Inzaghi che ha definito un’era all’Inter. ll risultato di domani sera può cambiare il giudizio sul futuro?

Tra vincere e perdere domani ci sarà tutta la differenza del mondo, ci siamo già passati nel bene e nel male. Questi ragazzi sanno tutto quello che il calcio ti può dare e ti può togliere. Il nostro più grande desiderio è quello di poter regalare ai nostri tifosi una grandissima soddisfazione. Ieri li abbiamo sentiti ad Appiano Gentile, non dimentichiamo il bene che ci hanno fatto. Tutta la Curva Nord sarà con noi anche se non fisicamente.