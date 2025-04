Inzaghi: «Pavard? Non ci voleva, ecco cos’ha! Inter ha messo cuore»

Inzaghi è stato intercettato da DAZN al termine della partita vinta dalla Roma sull’Inter a San Siro per 1-0. Il suo commento.

RICONOSCENZA – Ecco le parole di Simone Inzaghi: «In questa settimana veniamo da 3 sconfitte che fanno male, ma la squadra ha provato con grandissima lucidità. Ha messo il cuore, la gente credo lo abbia visto. Una partita persa che era importantissima, ma l’abbraccio finale ci ha fatto piacere. I miei giocatori danno sempre l’anima, avranno la mia riconoscenza. Episodi, rimesse laterali, rigori, calendario non possiamo parlarne. Presto saremo a Barcellona, dove andremo con rispetto ma non con paura».

LUCIDITÀ – Inzaghi ha continuano in questo modo: «Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e meno di squadra. Poi prendiamo gol su rimpallo fortuito, ma la Roma ha fatto una grande partita per vincere a San Siro. Ci abbiamo provato nella ripresa, ma per mancanza di lucidità non siamo riusciti a pareggiarla. Dobbiamo reagire immediatamente a questa settimana, magari la vittoria e il risultato ti danno energia, ma dobbiamo trovarla dentro di noi. La gente ha capito quello che stiamo facendo.».

INFORTUNI – Poi conclude così Inzaghi: «Analizzeremo dove fare meglio, il secondo tempo è stato fatto con generosità, parlare di altro facile per me che sono allenatore. Thuram e Pavard? Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, vedremo nei prossimi giorni. Gli si è girata, era sul lettino e vedremo. Non ci voleva».