Inzaghi: «Partita non semplice, le italiane qui non hanno mai vinto! Bravi»

Inzaghi parla dopo il fischio finale di Viktoria Plzen-Inter, prima sfida della seconda giornata del Girone C di Champions League che prosegue adesso con Bayern Monaco-Barcellona. Ecco cosa ha detto a Sky Sport

PARTITA NON SEMPLICE – Simone Inzaghi ha parlato al termine di Viktoria Plzen-Inter: «Vittoria importante, sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Sappiamo il percorso delle italiane qui, non ha mai vinto nessuno. I ragazzi hanno interpretato bene la partita fin da subito contro un avversario che ha ampiamente meritato il girone di Champions League. Un’Inter ordinata, compatta che sa quello che vuole perché ci sono dei momenti difficili in ogni partita però la squadra è riuscita a stare sempre sul pezzo e a concedere poco. Lo sappiamo che domenica avremo un avversario di valore, in striscia da quattro partite. Noi avremo quattro giorni per prepararla e cercheremo di farlo al meglio».