Inzaghi: «Partita lucida, vittoria importante. Gol di Brozovic? Vi spiego»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Spezia-Inter (1-3). Ecco le parole dell’allenatore ai microfoni di DAZN.

VITTORIA LUCIDA – Simone Inzaghi esalta la gestione mentale della partita da parte dei suoi uomini: «Penso che siamo stati lucidi, sempre in partita. Non era semplice, lo sapevamo. Abbiamo trovato una squadra in salute, uno stadio che li spingeva. Sapevamo che non potevamo fare una partita normale. Abbiamo fatto una partita lucida, organizzata. È stata una vittoria importante. Oggi marcavano Brozovic, o doveva abbassarsi o quand’era a mercato doveva liberare spazio per Calhanoglu. Sono stati molto bravi, così com’è stato bravo Barella. Esultanza allo 0-1 (ride, ndr)? Stavo parlando con Dimarco, perché ieri alla fine dell’allenamento provavamo conclusioni con Brozovic. Gli ho detto di calciare di più perché serviva un gol, stasera lo ha fatto e siamo contenti. D’Ambrosio è il terzo che entra, abbiamo sempre provato questo inserimento. Ce lo ha, è nel suo DNA ed è stato funzionale e importantissimo per il gol di Brozovic. De Vrij era pronto per giocare, però in questo momento ho D’Ambrosio e Dimarco che danno sempre il loro apporto. De Vrij mi ha rassicurato, martedì c’è un’altra partita, Bastoni sono solo crampi. Adesso torniamo a casa perché almeno un giorno a casa per Pasqua lo vorremmo fare».