Inzaghi: «Parlato con Frattesi, no litigio! Asllani criticato, ma in finale prende fallo»

Inzaghi in conferenza stampa dopo Venezia-Inter terminata sul punteggio di 0-1, ha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala stampa. Molte chiaramente sul futuro di Frattesi, e il tecnico ci tiene a ribadire che tra i due non c’è stato alcun litigio, anzi. Poi difende la sua squadra dopo la finale di Supercoppa Italiana, in particolare le critiche eccessive su Kristjan Asllani.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI – VENEZIA-INTER 0-1

Si sente soddisfatto dopo la partita di Supercoppa Italiana?

Sono molto contento perché i ragazzi hanno fatto un’ottima gara, sapevamo dalla sconfitta che venivamo e com’è maturata, però abbiamo lasciato tutto fuori. Abbiamo fatto un’ottima partita in un campo non semplice. Unico neo non aver trovato il secondo gol impattando contro un ottimo Stankovic. Dobbiamo continuare perché anche le altre non mollano. Sarà un periodo con tantissime partite ravvicinate.

Lei ritiene Frattesi all’interno del progetto. Quanto conta su di lui?

In questo anno e mezzo è stato molto coinvolto secondo me e siamo arrivati anche grazie a lui dove volevamo. Lo vedo allenarsi molto bene. Qualcuno ha detto che abbiamo avuto un litigio forte, nulla di tutto questo. Io fossi in lui resterei all’Inter perché grazie a noi è titolare della Nazionale e noi grazie a lui ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Un mese fa abbiamo avuto una chiacchierata, adesso ci saranno tante partita ravvicinate e conto molto su di lui.

Quanto era importante vincere oggi?

Avrebbe fatto più notizia il pareggio dell’Inter oggi nonostante anche le altre abbiano frenato, ma mi fa piacere perché vuol dire che siamo cresciuti tanto. Quando non vinciamo vengono fuori notizie come litigi, niente di tutto questo. Asllani è stato tanto bistrattato, ma anche in Supercoppa si è parlato di lui che ha fatto male, ma sul gol aveva subito un fallo chiaro.

Dimarco mezzala lo rivedremo?

Oggi avevamo fuori diversi giocatori, non penso lo rivedremo, ho pensato di mettere lui nei minuti finali anche perché il Venezia aveva inserito diversi attaccanti. Oggi è rientrato Pavard, speriamo che Mkhitaryan sia presto con noi, Acerbi e Calhanoglu dovrebbero esserci a Bologna.