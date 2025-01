Inzaghi: «Orgoglioso dell’Inter! Ho parlato con i ragazzi. Un premio per loro»

Inzaghi in conferenza stampa dopo Inter-Monaco terminata sul punteggio di 3-0 e valida per l’ultima giornata di UEFA Champions League fase “campionato”, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. Presente anche Inter-News.it con il Direttore Davide Conzales.

INZAGHI DOPO INTER-MONACO – CONFERENZA STAMPA

Una prestazione tra le migliori dell’Inter negli ultimi tempi

Assolutamente sì, c’era attesa per questa partita. Ci mancava l’ultimo passo che doveva essere importante. Abbiamo giocato contro una squadra che ha giocatori di gamba, svelti, che hanno dato fastidio a tantissime squadre. Sono veramente orgoglioso dei ragazzi, non parlo spesso con loro dopo le partite oggi ho voluto parlare un po’ con loro.

Hai già dato un occhio ai possibili accoppiamenti? I tuoi ragazzi si meritano un premio?

I ragazzi sono stati bravissimi, cercheremo di dargli un giorno di riposo. Vedremo anche il calendario che si andrà a completare. L’avversaria verrà fuori tra una squadra italiana e una olandese, attendiamo il sorteggio, però sono veramente soddisfatto.

Complimenti mister Inzaghi, c’è un atteggiamento diverso in Champions League, sarà il clima?

Io so che abbiamo fatto 31 partite molto bene con dei ritmi mai intensi come quest’anno a livello di partite e di numeri. Però questi ragazzi vanno elogiati: abbiamo passato gli ultimi mesi con qualche problema negli infortuni, ci siamo stretti e abbiamo lavorato molto bene e questo era il primo grande obiettivo stagionale. Ci tenevamo tanto, volevamo passare tra le prime otto e ce l’abbiamo fatta con pieno merito.

Thuram con l’Inter è molto forte e in Nazionale è meno efficiente

Marcus ha grandissime qualità, sta giocando con noi molto bene. L’ultima partita giocata con la Francia ha fatto molto bene con l’Italia. Hanno un allenatore bravissimo e sicuramente riuscirà a tirare il meglio da lui, è un piacere allenarlo.

Tra la finale di Champions League, piazzamento di ranking, la vittoria di stasera che porta 24 milioni, tra tutte queste cose avete contribuito a migliorare le casse del club. Questo fa sì che a giugno possa metterti in una posizione di forza e chiedere un regalino in più?

Noi sappiamo che è un grande passo per tutti quanti, sia a livello sportivo che a livello economico. Sono quattro anni che ci qualifichiamo con regolarità. Sappiamo che abbiamo una società forte alle nostre spalle che lavora sempre e che ci vuole migliorare. Ci sono dei paletti, con me sono stati chiari sin dal 2021. Bisognava sistemare un po’ le cose e in quel momento per vari motivi c’erano delle problematiche, ma abbiamo schierato sempre delle squadre super competitive