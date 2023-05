Inzaghi: «Orgoglioso di essere all’Inter! So chi è mancato quando serviva»

Inzaghi interviene al termine di Inter-Milan su Canale 5. L’allenatore nerazzurro si congratula con i suoi nerazzurri per la qualificazione alla finale di Champions League, poi risponde alle critiche passate.

IMPEGNO FOLLE – Simone Inzaghi, intervistato al termine di Inter-Milan, esprime il proprio orgoglio per la qualificazione alla finale di Champions League: «Nei prossimi giorni ci renderemo conto. Per noi era un sogno inizialmente però ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto un percorso straordinario. Fare un semifinale con un derby e vincere in questo modo è normale che porta grandissima soddisfazione. Devo fare i complimenti a questi ragazzi. Cosa mi rende fiero di questa Inter? Tutto! Corsa, determinazione, concentrazione. Sono stati bravissimi. Abbiamo fatto quattro derby, da gennaio a stasera, e li abbiamo vinti tutti e quattro. Loro erano campioni d’Italia e hanno una grande qualità ma i ragazzi sono stati bravi e sono contento per loro perché è giusto che si godano queste serate. Non faccio promesse per la vittoria della Champions League. Però ho detto tempo fa che avremmo messo un impegno folle senza guardare una competizione o l’altra, cercando sempre di fare il massimo. Dal 1 aprile siamo arrivati al 16 maggio giocando ogni 72 ore e abbiamo rimesso il campionato in sesto. Onore a questi ragazzi».

Inzaghi e i sassolini dopo le critiche

ORGOLGIOSO – Simone Inzaghi continua così: «Real Madrid o Manchester City? Sono due delle migliori squadre d’Europa, si è visto la qualità che hanno. Domani guarderò la partita con tanto interesse. Se ho dei sassolini da togliere? So chi c’è sempre stato e chi nel momento in cui c’era bisogno non c’era. So tutto e so quanto è successo in questi mesi. Ma ho la fortuna di avere uno staff magnifico e ragazzi che mi hanno seguito per filo e per segno. Giusto che tutti insieme ci godiamo delle serate così. Adesso ci aspettano due finali e tre partite di un campionato ancora aperto in zona Champions League. Siamo l’Inter e vogliamo andare avanti. Sono orgoglioso di essere in questa società. So quando sono stato chiamato cos’era successo all’Inter negli ultimi tempi. 19 mesi fa mi è stato chiesto di tornare agli ottavi di Champions League e questi ragazzi si sono superati. Siamo passati da scontri difficilissimi ma nessuno ci ha regalato niente. Solo col lavoro quotidiano e con tanto sacrifico abbiamo realizzato un sogno e ora la finale diventa realtà».