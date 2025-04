Inzaghi orgoglioso: «Inter fantastica. Lautaro Martinez? Rientro difficile»

Simone Inzaghi si è espresso nel post-partita di Barcellona-Inter, primo match delle semifinali di Champions League terminato per 3-3. Questo il suo commento.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così pronunciato a Prime Video al termine di Barcellona-Inter, conclusosi per 3-3: «C’è grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. C’è un po’ di rammarico, ma abbiamo la consapevolezza di aver disputato un’ottima gara contro la miglior squadra al mondo. Purtroppo gli episodi possono fare la differenza, ma quello che provo per i miei ragazzi resta, sono stati fantastici. Negli spogliatoi abbiamo parlato dell’esigenza di spostare qualcosina, non dimentichiamo che dall’altra parte c’era un giocatore che negli ultimi 8-9 anni non avevo mai visto. Yamal è poi calato alla distanza, mentre noi abbiamo disputato un secondo tempo di ottima qualità. Conosciamo il Barcellona, sappiamo che loro adottano la tattica del fuorigioco che sta pagando. Noi abbiamo messo in campo una partita molto organizzata, come dimostra l’andamento della gara».

Inzaghi su Lautaro Martinez e altri componenti fondamentali dell’Inter

REPARTO AVANZATO – Inzaghi ha poi proseguito: «Lautaro Martinez aveva un problemino, veniva da 8 partite consecutive. Nelle ultime partite non avevo Thuram, Taremi veniva da un infortunio anche lui, per cui non ho potuto risparmiarlo. Devo fare i complimenti a Taremi, che merita un plauso perché è entrato molto bene. Ho i miei dubbi, per quanto riguarda il capitano, che possa recuperare per il ritorno. La firma sul 3-3? L’avevamo fatto anche 2 anni fa, quello che posso dire è che sono contento per i nostri tifosi, che ci hanno dedicato un abbraccio finale contro la Roma nonostante la sconfitta. Ora una finale, sappiamo che una passerà e l’altra andrà fuori. Thuram si è allenato ieri dopo 15 giorni, non penso che abbia fatto un tiro in porta prima di stasera nel riscaldamento. Lui è molto importante, così come Dumfries. Entrambi ci sono mancati negli ultimi importanti incontri».