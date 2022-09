Inzaghi: «Onana portiere di Coppa? No, risorsa! Correa ok con il Torino»

Inzaghi, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter (vedi articolo), è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport dove ha specificato che Onana non è il portiere di Coppa

PARTITA FISICA – Simone Inzaghi parla dell’ostacolo Viktoria Plzen con un pensiero anche al Barcellona: «L’anno scorso la terza e la quarta giornata erano più semplici, a noi quest’anno capiterà il Barcellona ma al di là degli avversari fortissimi noi dovremo fare la corsa su noi stessi. Il Viktoria Plzen è una squadra fisica che riparte, sappiamo che partita dovremo fare. Sarà una partita fisica perché loro appoggiano molto il gioco su questo centrocampo fisico. Dovremo essere bravi, sul campo non siamo riusciti a lavorare tanto ma in video abbiamo analizzato bene la situazione. Per quanto riguarda il Torino la partita è stata molto concitata da parte dei ragazzi, siamo rimasti sempre in partita nonostante ci siano state delle difficoltà però la squadra è sempre rimasta lucide e ordinata».

RISORSA – Inzaghi toglie poi ogni dubbio a chi credeva che André Onana fosse il portiere di Coppa: «Onana portiere di Coppa? Assolutamente no, per quanto riguarda il portiere ho scelto ma non ho ancora comunicato ai ragazzi. Domani ci sarà la riunione tecnica. Onana è una grandissima risorsa che abbiamo come tanti altri giocatori che non partono titolari ma possono darci tantissimo aiuto. Correa per me con il Torino è entrato molto bene. Con la Cremonese ha fatto gol. È un giocatore importante che l’anno scorso ha dimostrato il suo valore ma è stato frenato dagli infortuni. Non mi trovo d’accordo con chi ha detto che sabato con il Torino non è entrato bene invece a me è piaciuto molto».