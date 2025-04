Inzaghi: «Oggi grande gara! Ma serve l’aiuto di tutti»

Archiviata la roboante vittoria per 2-1 contro il Bayern Monaco, in collegamento con Sportitalia in zona mista ha parlato anche il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

GRUPPO – Simone Inzaghi, nel post-partita di Bayern Monaco-Inter, ha parlato in zona mista a Sportitalia. Queste le parole del tecnico dei nerazzurri: «C’è tanto attaccamento, i ragazzi hanno fatto una grande gara. Bisogna capire come è stata giocata, con la qualità che dovevamo avere in uno stadio difficile. Verranno a Milano per passare il turno, siamo contenti di quanto abbiamo fatto a Monaco. Nel secondo tempo gli ho chiesto di continuare a giocare come nel primo tempo. Abbiamo giocato bene tatticamente, nei primi venti minuti ci hanno creato dei pericoli. Sapevamo di poter vincere la partita. Dobbiamo continuare in questo modo, la fatica si accumula. Speriamo di recuperare alcuni giocatori; in cinque sono rimasti a Milano e oggi Dimarco non era utilizzabile. Siamo in un momento di emergenza, ma tutti sono utili alla causa. Dovevamo avere personalità, e c’è stato l’aiuto di tutti».