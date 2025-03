Inzaghi: «Nulla è scontato! Sono orgoglioso dei miei ragazzi»

Nelle ultime settimane le critiche nei confronti di giocatori e allenatore dell’Inter si sono accumulate. Simone Inzaghi prende le difese almeno dei calciatori in mixed zone su Sportitalia dopo la vittoria contro il Feyenoord.

COMPLIMENTI! – Simone Inzaghi non ha particolarmente apprezzato le voci delle ultime settimane intorno alla sua Inter. Tante critiche, pochi riconoscimenti, nonostante i risultati raccontino di una squadra in corsa su tutti i fronti. Inzaghi ne prende le difese e lo fa chiaramente: «Nulla è scontato. Vanno fatti i complimenti ai miei ragazzi, stanno facendo una stagione strepitosa e sono orgoglioso di essere loro allenatore. In tante difficoltà essere tra le prime 8 d’Europa è motivo di orgoglio. Non si molla niente, la mentalità è questa. Oggi abbiamo visto anche due ragazzi del settore giovanile che hanno meritato l’occasione. Ci sarà bisogno anche di loro perché abbiamo difficoltà oggettive. De Vrij aveva problemi di affaticamento, già ieri lui e Lautaro Martinez l’avevano fatto notare. Avevo scelto l’olandese come titolare, poi nel riscaldamento ha avuto qualche problema e abbiamo deciso di non farlo partire. Spero di recuperarlo per domenica perché è un giocatore importante. Inzaghi, il Bayern Monaco? Il Bayern Monaco è una grandissima squadra che sta dominando il suo campionato. Ha fatto un ottimo percorso in Champions League, li abbiamo già incontrati e cercheremo di fare il massimo ai quarti di finale»