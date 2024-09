Inzaghi: «Non la solita Inter! Bisogna prendere le cose positive»

Inzaghi ha grandi colpe sulla preparazione a questo derby, per l’atteggiamento inaccettabile con cui l’Inter ha affrontato il Milan. Deve provare a dare spiegazioni su Inter TV.

MALISSIMO TUTTI – Simone Inzaghi non può essere contento per il derby Inter-Milan: «È mancato che siamo stati poco squadra. Abbiamo approcciato male i due tempi, nel primo una volta raggiunto il pari dovevamo essere più bravi e purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Brucia perché perdere un derby brucia, ma dovremo cercare di prendere i lati positivi da questa sconfitta. Delusione? Sì, come ho detto prima dovevamo essere più lucidi e non perdere mai le distanze. Le abbiamo concesse e abbiamo dato troppe ripartenze al Milan».

Inzaghi e l’Inter malissimo nel derby contro il Milan

LE NEGATIVITÀ – Inzaghi prosegue l’analisi della partita persa stasera: «Mancati equilibrio e compattezza? Sì, stasera sì. Però, come ho detto prima, analizzeremo e cercheremo di ritrovarle al più presto. Analizzeremo per bene questa sconfitta, non siamo stati la solita Inter: lucidi, ci siamo allargati e il Milan giocava troppo facilmente negli spazi. Si riparte con tanto lavoro, quindi cercheremo di analizzare bene. Lavoreremo con ancora più concentrazione, perché chiaramente ora ci brucia aver perso un derby. Però, come ho detto prima, a volte bisogna anche prendere le cose positive da una sconfitta come questa. Purtroppo in questo momento se ne vede poco, però da domani cominceremo a lavorare con la testa all’Udinese e ai prossimi impegni».