Inzaghi: «Non si può dominare così e vincere solo 3-2. Su Thuram spero questo»

Simone Inzaghi si è così pronunciato nel post-partita di Inter-Torino, terminata con il punteggio di 3-2. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a DAZN in Inter-Torino: «Stiamo lavorando sui problemi difensivi, dobbiamo fare ancora di più. Stiamo cercando di curare ancora di più i dettagli. Stasera abbiamo approcciato benissimo i due tempi della sfida… la partita non può finire 3-2. Per quanto riguarda i risultati creati, abbiamo fatto tantissimo. Per il non possesso, bisogna fare di più. Il nostro percorso sarà lungo e noi dovremo fare ancora di più».

Inzaghi su Inter-Torino e il futuro

UNA POSIZIONE – Inzaghi ha poi proseguito esprimendosi sul nuovo Marcus Thuram: «Per me anche l’anno scorso si integrava molto bene con Lautaro. Bravissimo ad attaccare la profondità, ultimamente la sta attaccando con costanza. Tra Torino e Udinese troviamo squadre che con difese a 5 basse ci obbligano a farlo».

LE AVVERSARIE – Inzaghi sulle rivali: «Lo scorso anno non è stata una passeggiata. Siamo stati noi ad aver avuto un percorso quasi infallibile, impossibile da rifare. Ora ci sono tante squadre che hanno investito tanto per cercare di arrivare al nostro stesso obiettivo. Non mi piace fare una griglia, sicuramente ci sono squadre attrezzate. Penso al Napoli, alla Juventus, alla stessa Atalanta. Comunque, io resto concentrato sulla mia squadra. Sappiamo il percorso fatto in queste cinque partite, ora ci concentreremo sulle prossime sfide che saranno impegnative».

SU THURAM – Infine Inzaghi sulle condizioni di Thuram: «Ha chiesto il cambio. Ha preso una botta al tendine. Speriamo che non sia nulla di grave perché conosciamo la sua importanza per noi».