Inzaghi non si nasconde: «Partiamo per vincere. Grande esordio»

L’Inter si sta preparando alla partita di Champions League contro il Manchester City, Simone Inzaghi non ha parlato solamente in conferenza stampa. L’allenatore ha anticipato il match su Sky Sport.

VIGILIA – Manca un solo giorno al re-match della finale di Champions League del 2023. Manchester City ed Inter si affronteranno domani alle ore 21 all’Etihad Stadium. Simone Inzaghi ha detto: «Abbiamo un bell’esordio, sappiamo che è il nuovo format ed è più difficile. Al posto di sei partite ne dobbiamo preparare otto con otto avversari diversi. Sarà così per tutti, sappiamo che sarà una partita diversa rispetto alla finale. Le finali sono giocate con un po’ di freno. Dovremo fare una partita gigantesca, loro sono un’ottima squadra che gioca molto bene a calcio. Noi dovremo essere intensi, aggressivi e determinati».

Inzaghi coraggioso prima di Manchester City-Inter

ASPETTATIVE – Inzaghi ha continuato: «Lautaro Martinez? Lui è il nostro capitano, non ha segnato in queste partite ma non dimentichiamo che è arrivato con un mese di ritardo. Ha lavorato bene i dieci giorni prima di Genova, si è fermato prima del Lecce ed è andato in Nazionale dove ha giocato 90 minuti in entrambe le gare. Farà tanti gol, tornerà a segnare. Potete vincere la competizione? Partiamo per vincere, ci piace questa mentalità. Vogliamo disputare più partite possibili, già domani sera partiamo con tutte le nostre forze per fare un grande esordio»