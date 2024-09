Inzaghi: «Non sarà una rivincita della finale. Lì episodi decisivi»

Mancano meno di 24 ore alla partita tra Manchester City ed Inter, la prima di Champions League della stagione. Simone Inzaghi ha fiducia e lo testimonia su Inter TV.

RICORDI – A distanza di un anno e mezzo Manchester City e Inter tornano ad affrontarsi, ma non in una finale. Sarà l’esordio in Champions League e si giocherà all’Etihad Stadium. Simone Inzaghi ha ricordato: «Noi abbiamo voglia. Non sarà la rivincita della finale di Champions League, quella era un’altra partita. Questa sarà la prima partita del girone e cercheremo di farla nel migliore dei modi. Sappiamo che tipo di avversario affrontiamo, è una delle migliori al mondo e dovremmo essere bravi a fare entrambe le fasi. Sono giocatori molto importanti, dobbiamo aiutarci e giocare insieme. Sappiamo che non è la rivincita, la finale di Istanbul non mi dà rimpianti. La squadra quella sera ha dato tutto, furono decisivi gli episodi come spesso accade nelle partite di calcio».