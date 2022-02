Inzaghi: «Non premiati con il gol, ma orgoglioso! Qualche disattenzione»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Inter-Liverpool. Queste le sue dichiarazioni a margine dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Liverpool.

Cosa può prendere l’Inter di buono da stasera?

Ottima gara, dobbiamo andare orgogliosi. Per settantacinque minuti avremmo meritato di vincerla, purtroppo non siamo stati premiati del gol. Per qualche disattenzione nostra, la traversa e pochi centimetri loro sono stati premiati alla prima volta. Mi tengo stretto la prestazione, orgoglioso dei ragazzi e dei nostri tifosi che ci hanno incitato fino alla fine.

Che messaggio vuole dare Inzaghi a chi ha comprato il biglietto per la partita di ritorno?

Auguro di vedere una partita come stasera ma con un altro risultato. Vedendo il valore dell’avversario abbiamo fatto la miglior partita stagionale: ne abbiamo fatte tantissime, però fortunatamente il Liverpool si incontra poche volte.