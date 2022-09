Inzaghi: «Non possiamo permetterci questi blackout! Passaggi a vuoto»

Inzaghi ha concluso, con molto ritardo rispetto alle altre interviste, le sue dichiarazioni nel post partita del derby Milan-Inter. Ecco come l’allenatore si è espresso nel corso della diretta di Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla del derby Milan-Inter: «Bisogna lavorare sugli aspetti di questa partita. In quella mezz’ora di blackout abbiamo concesso tre gol al Milan troppo facili. Abbiamo fatto due ottimi gol, poi abbiamo creato tantissime altre situazioni però per noi è stato più difficile. Questi momenti che abbiamo dobbiamo cercare di analizzarli e capirli tutti assieme, perché dall’1-1 al 3-1 abbiamo concesso quella mezz’ora al Milan che c’è stata fatale».

TANTO RAMMARICO – Inzaghi non è certo contento per la gestione: «I momenti chiave dovevamo essere più bravi a indirizzarli verso di noi. Invece, come con la Lazio, abbiamo avuto un passaggio a vuoto che non ci possiamo permettere. Il Bayern Monaco? Sarà un’altra partita difficilissima che cercheremo di preparare nel migliore dei modi. Sappiamo che ci aspetta una delle squadre più forti d’Europa, però siamo l’Inter e ce la giocheremo».